º£µ¨Àä¹¥Ä´¤Î¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ÏÍè²Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹ÂàÃÄ¤«¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥óU¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤É²¤½£Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£
º£µ¨¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÇÂçÇúÈ¯Ãæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¤Ë²¤½£Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLa Gazzetta dello Soort¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ÏÍè²Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2022Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤«¤é¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¤½¤Î´üÂÔÄÌ¤ê²ÃÆþ¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë½øÎó¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇäµÑ¸õÊä¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½FW¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬ËØ¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¶á¤Î¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
º£²Æ¤Ï°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤É½øÎó¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ç¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍè²Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
8¥´¡¼¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤ë·ãÆ®— GOAL Japan (@GoalJP_Official) September 17, 2025
¥æ¡¼¥ô¥§¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡ÅÀ1¤Ä¤«¤à¡ª
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹ 4-4 ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
52' ¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß
63' ¥æ¥ë¥Ç¥£¥º
65' ¥Ì¥á¥Á¥ã
67' ¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á
74' Y¡¦¥³¥¦¥È
86' ¥Ù¥ó¥»¥Ð¥¤¥Ë
90'+4 ¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á
90'+6 ¥±¥ê¡¼
¡§@wowow_soccerpic.twitter.com/FWTsGYXWDu