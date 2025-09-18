ÇãÌá¤·OP¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î17²¯±ß¡¢ºÆÇäµÑ¾ò¹à¤Ï50%¡¡¥ì¥¢¥ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥³¥âMF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤ÎÍÍø¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ
25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï³«ËëÀá¤Ç¥é¥Ä¥£¥ª¤ò²¼¤¹¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥³¥â¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºMF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¶¯¹ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ï¥ì¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥³¥â¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢·ÀÌó¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤Ï¥ì¥¢¥ë¤¬Íè²Æ¤³¤ì¤ò¹Ô»È¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ì¥¢¥ë¤¬¥¹¥«¥Ã¥É¤Î´Ø·¸¤Ç¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó122²¯±ß)¤Ç¡¢ÇãÌá¤·¶â³Û¤Î7ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤Ë¤Ïº£²Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¤ÏÇãÌá¤·OP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆÇäµÑ¾ò¹à¤â·ÀÌó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¥³¥â¤¬7000Ëü¥æ¡¼¥í¤ÇÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Î3500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó61²¯±ß)¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£