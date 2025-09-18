リヴァプールのOBであるジェイミー・キャラガー氏はCLリーグフェーズ第1節のリヴァプール対アトレティコ・マドリード戦の後、オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク（34）を大絶賛したという。英『TBR Football』が報じている。



この試合、幸先よく2点のリードを奪ったリヴァプールだったが、その後2失点を許してアトレティコに追いつかれる展開に。このままドローで終わるかと思われた後半AT、チームを救ったのが頼れるキャプテン、ファン・ダイクだ。同選手はコーナーキックから強烈なヘディングを叩きつけ、終了間際に勝利を呼び込むゴールを決めたのだ。





ファン・ダイクのおかげで劇的勝利を飾ったリヴァプール。キャラガー氏は決勝点を挙げた同選手を大絶賛しており、オランダ代表DFはクラブが誇るスティーヴン・ジェラードなどの偉大なレジェンドに匹敵する伝説になると語った。「リヴァプールではリーグ優勝やチャンピオンズリーグ優勝を果たした選手の多くがレジェンドと呼ばれるんだ。でもスティービー（ジェラードの愛称）やケニー・ダルグリッシュ、（グレアム）スーネス、アラン・ハンセン、ジョン・バーンズ、モハメド・サラーといったクラブの巨人たち、つまりトップの7,8人の選手たちと区別するなら、彼は真ん中に位置している。リストの最下位などではない」「彼はリヴァプール史上最高の選手の一人として記憶されるだろう。最高のセンターバックの一人ではなく、最高の選手の一人だ」2018年よりリヴァプールでプレイするファン・ダイク。これまで同クラブでは公式戦325試合に出場し、29ゴール13アシストを記録。加入してからずっとチームに欠かせない存在であり、数々のタイトル獲得に貢献してきた。また2020年には一度大怪我を負ってしまい、その後パフォーマンスが心配された時期もあったが、今は再び世界最高のDFとして君臨している。キャラガー氏もレジェンドと呼ばれる1人だが、そんな同氏はファン・ダイクはジェラードらに並び、特別な称賛を受けるに値する選手だと考えているようだ。