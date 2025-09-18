¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤½¤í¤½¤í¡Ä¡×28ºÐº¸ÏÓ¤Ë¡È°ìËÜÎ©¤Á¡É´üÂÔ¡¡üâÄÅ´ÆÆÄ¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬9·î18Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤Ë5¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¹â¶¶Ô÷Æó¤Ï6²ó98µå5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç2·³Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤¬Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï½é²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤é´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î´Ý²Â¹À¤¬ËÜÎÝ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢2²ó¡¢3²ó¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ï°µ´¬¤Î»°¼ÔÏ¢Â³¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5²ó¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤È¡¢6²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¤³¤Î²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÊÂÌÚ½¨Âº¤¬½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êº¸Íã¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢»°ÎÝ¤ËÆ¬¤«¤é³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£°ì»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿¤ÎÃæ·ø¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢2²ó¤Ë¤Ï»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬12Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë10¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç»³ÅÄ¤ÏÄÌ»»1000ÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÏÁê¼ê¤ÎË½Åê¤äÃæÂ¼ÍªÊ¿¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç4¡Ý0¤È¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤ÏÆóÎÝÂÇ¤ÎÊÂÌÚ¤òÆóÎÝ¤ËÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ5¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç2¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏCS¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢2°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿ÊÂÌÚ¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢26ºÐ¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Àï¤¦»ÑÀª¤òÂÎ¸½¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È¤Ï°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¹ÂÇ2ËÜ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï6·î8Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ÎÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡郄ÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê1ËÜÎ©¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤½¤í¤½¤í¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢28ºÐ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÂÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹ÂÇÎÏ¡¢»Íµå¤Î½ÐÎÝ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê13»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¹â¶¶¤¬¹¥Åê¤·¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡Ö1ÈÖ¡×¤ÇÊÂÌÚ¤¬Ê³Æ®¡£Íèµ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀï¤¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤»¤ë¡£
