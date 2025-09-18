◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

女子８００メートル予選で、世界大会デビューとなった日本記録保持者の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝は２分２秒８４の３組７着で敗退し、日本勢初の準決勝進出は逃した。２連覇を達成した７月の日本選手権で、自身が持つ日本記録を１分５９秒５２に更新して挑んだ初の大舞台。今大会日本女子最年少の高校３年生はレース後、悔し涙を流したが、自国開催の声援を背に、たくましく走り抜いた。

何度も何度も、久保は悔し涙をぬぐった。世界大会デビューの１７歳は、国立競技場の声援と拍手に深々と礼をして感謝した。「たくさん応援していただいて、すごく幸せでしたし、楽しんで走ることができました」。日本勢初の準決勝には届かなかったが、臆することなく大舞台を走り切った久保を、鳴りやまぬ大歓声が包んだ。

果敢に食らいついたが、世界は強かった。スタート直後から集団の前に付くことができず、後方でレースを展開。ラスト１周でギアチェンジしたが、海外勢の馬力はさらに上を行った。「前半から全然うまくいかなかった」と７着。「良いレースを届けたかった。全然うまくいかなくて、申し訳ない気持ち。超悔しい」。取材エリアでは、最初から最後まで涙が止まらなかった。

強いメンタルとぶれない走りが大きな武器だ。日本選手権を２連覇、７月の全国高校総体では３連覇。その後、左脚に２か所、軽度の肉離れが発覚した。世界陸上の前に、高校入学後初めてのけがに見舞われた。「不安もあった」が約１週間、休養することを選んだ。「高校３年間で結果は残せているので、いったん落ち着こう。リフレッシュ」。立ち止まる勇気を持ち、前向きになった。

練習復帰からは順調に状態は上がった。世陸前は標高約１３００メートルの長野・菅平高原で合宿し、心肺機能や持久力をアップ。高校から本格的に取り入れた体幹トレーニングによる上半身がぶれない走りにも磨きがかかった。初の世界舞台へ「緊張や不安より楽しみが大きい」。困難を乗り越えた久保には笑顔があった。

女子個人で、０７年大阪大会１万メートルの絹川愛以来１８年ぶり５人目の高校生代表。女子８００メートルの日本勢では４人目の代表として、たくましく走った。歴史の扉を開くことはできなかったが、まだ１７歳。２年後には再び世界陸上（北京）、３年後にはロサンゼルス五輪も控える。「世界の舞台で思い切ったレースができないことも弱い部分」と課題は明確になった。「今回の経験は無駄にしない。一から磨き直して、もっと強い久保凛を見せられるように頑張りたい」。頬を伝った涙は久保を一層、強くする。（手島 莉子）

◆久保の８００メートル主な記録変遷◆

▼２２年８月

２分９秒９６

全日本中学陸上で優勝

▼２３年８月

２分６秒４１

全国高校総体で１年生ながら優勝

▼２４年４月

２分５秒３５

金栗記念中長距離大会で田中希実に競り勝ち優勝

▼同６月

２分３秒１３

高２の日本選手権で初優勝

▼同７月

１分５９秒９３

奈良県強化記録会で日本人で初めて２分の壁を破る日本新記録

▼同７月

２分０秒８１

全国高校総体で連覇

▼２５年７月

１分５９秒５２

自身の日本記録を更新して日本選手権を連覇

◆日本女子８００メートルの歩み 世界陸上では２００５年ヘルシンキ大会の杉森美保、０７年大阪大会の陣内綾子、２２年オレゴン大会の田中希実が出場しており、いずれも予選敗退。五輪では１９２８年アムステルダム大会で人見絹枝が銀メダルを獲得。６４年東京大会の木崎正子、０４年アテネ大会の杉森は予選敗退。