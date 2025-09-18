フライブルクの日本代表ＭＦ鈴木唯人が１８日、ブンデスリーガ取材のメディアラウンドテーブルに参加し、デンマークでつかんだゴール量産へのヒントについて明かした。デンマーク１部のブレンビーでは２シーズンで計２１ゴールを挙げ、ドイツへとステップアップした鈴木。清水時代はＪ１での３シーズンで５ゴールだったが、デンマークで花開いた得点感覚について語った。

鈴木は清水時代より、ブレンビーがチーム状況によってチャンスが多かったことを前提に「あとはゴール前は練習の中で取り入れたのが、シュートを打つときに感覚としては止まる、じゃないですけど。デンマークの時のコーチとよくやっていた。ゴール前には、エスパ（清水）での３年間より落ち着いた状態で入れていた。（得点は）入る時は入るし、入らない時は入らない、と僕自身は思っているので、特別深いことは考えていない。ただ取れるようには日々、研究してやっているつもりではあります」と話した。

ゴール前で止まる、という感覚について「シュートを打つときに、わかりやすく言えば焦らない、だけ。シュートになってがっとなる（力が入る）より、１回ふっと（止まる）。相手もいるので、自分の気持ちの中だけです」と説明した鈴木。シュートを防ごうと体を張ってくる相手ＤＦやＧＫを相手に、鈴木がつかんだ“止まる”感覚。日本代表の米国遠征後に迎えた１３日のシュツットガルト戦は、疲労を考慮されてベンチ外に。ドイツでの初ゴールを目指し、次節は日本代表ＤＦ菅原の在籍するブレーメンと２０日に対戦する。