²ÚÂç¡¡¹âÃÎÆÃÍ¤Î¼òÊ¸²½¤Ëµ¿Ìä¡¡¡È¤´ÊÖÇÕ¡É¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡©¡Ö°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤µ¤»¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹âÃÎÆÈÆÃ¤Î¼òÊ¸²½¤Ëµ¿Ìä¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀäÉÊ¤ª»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡£¹âÃÎ¸©»º¤Î¡ÖÎ¶ÇÏ¤Ö¤ê¤¿¤¿¤»É¿È¡×¤òÌ£¤ï¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ï¹âÃÎ¤Î°û¼òÊ¸²½¤Ë°Ü¤ê¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤´ÊÖÇÕ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤´ÊÖÇÕ¤È¤Ï¡¢¤ª¼ò¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÊÖ¤·¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤â¤ª¼ò¤òÃí¤°¤³¤È¡£¹âÃÎ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò°û¤ß´³¤·²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹°û¤ßÊý¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçµÈ¤¬¡Ö¹âÃÎ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï°û¤ß¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤è¤ë¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤±¤É¤Í¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë°û¤ß¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Í¡£¤Ç¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÌµÍý¤È»×¤¦¤è¡©¤Ê¤ó¤Ü¹âÃÎ¤ÎÅÁÅý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂçµÈ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤µ¤»¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢°û¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£°û¤á¤ëÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡È¤â¤¦°û¤á¤Þ¤»¤ó¤è¡Á¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ï¤±¤ä¤ó¡©¤Ç¤â¤½¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¡È¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤³¤ó¤Ê¤Î¡É¤Ã¤Æ¥·¥é¥Õ¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£