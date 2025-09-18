◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

男子４００メートル決勝が行われ、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は、４４秒６２で大健闘の６位に入った。３００メートルの通過は８位（３２秒６７）だったが、残り１００メートルは決勝８人で最速の１１秒９５。優勝したケビナツヒビ（ボツワナ）の１２秒２０、２位のリチャーズ（トリニダード・トバゴ）の１２秒０５も上回り、唯一の１１秒台で走り切り、２人を抜き去った。インタビューでは「リチャード選手は自分よりもラストが速い」と話していたが、実は中島の方が速かった。

１４日の予選では、これまでの日本記録（４４秒７７）を０秒３３更新する４４秒４４の驚異の日本新で準決勝進出。勢いをもって挑んだ準決勝では３００メートル通過時点で７位だったものの、ラスト１００メートルで怒とうの追い込みで５人をごぼう抜きして、９１年東京大会の高野進（７位）以来３４年ぶりの決勝の舞台へと堂々と進み、この種目で日本人最高成績を残した。

過酷な４００メートルレースの中でも最も苦しいと言われる「残り１００メートル」で驚異的な強さを持つ中島は、今後、世界のトップを追い込む。