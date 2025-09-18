◇プロボクシング東日本新人王準決勝 ミドル級4回戦 佐々木革《○判定●》谷口裕紀（2025年9月18日 東京・後楽園ホール）

東日本新人王準決勝10試合が行われ、ミドル級4回戦では前東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）の弟・革（20＝同）が、元WBO世界ミニマム級王者・谷口将隆（31＝ワタナベ）の弟・裕紀（29＝同）に判定勝ちし決勝進出を果たした。

立ち上がりは谷口の右オーバーハンドに押される場面もあった佐々木だが、2回に左フックで相手をぐらつかせるなど、ジャッジ2者がフルマーク（40―36×2、39―37）をつける圧勝を飾った。それでも「KOで勝ちたかった。もっと打ち合いたかったが、安全策をとってしまった」と悔しさをにじませた。

調整期間中、マスボクシングで練習相手を務めた兄・尽はリングサイドから観戦。試合中は「KOを狙え」とエールを送ったが、倒し切れなかった弟に「スパーでも攻めない。革らしい戦いだった」と“愛あるイジリ”も。不完全燃焼に終わった革だが「決勝が勝負なので、そこに向けてけがなく終われたことは良かった。決勝ではもっとガンガン攻めてKOで勝ちたい」と“リベンジ”へ力強く話した。

対する谷口はガードの上から右の強打を浴びせるも及ばず。セコンドについた兄・将隆のサポートを受けたが、プロ2戦目で悔しい初黒星となった。