１８日、映画「７３１」の上映が始まった北京市内の映画館に設置されたポスター。（北京＝新華社記者／謝剣飛）

【新華社ハルビン9月18日】中国を侵略した日本軍の細菌戦部隊として知られる731部隊を題材にした映画「731」（英題:Evil Unbound）が18日、中国各地とオーストラリア、ニュージーランドなどで公開された。今年は中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利80周年に当たり、公開日の9月18日は、中国人民抗日戦争の起点である「九・一八」事変（柳条湖事件）から94年の節目となった。

第2次世界大戦中、黒竜江省ハルビン市平房区に本部を置いた731部隊は「防疫給水」の名目で細菌兵器を秘密裏に研究開発し、人体実験を行った。日本の細菌戦を計画、実行した大本営とされる。

映画では、主人公の王永章（おう・えいしょう）らが731部隊の「特設監獄」に強制連行され、非人道的な拷問に耐えながらも生きようと必死にあらがう姿を通じ、日本軍による細菌実験や凍傷実験、毒ガス実験、生体解剖といった残虐行為が描かれている。

チーフプロデューサーの荘厳（そう・げん）氏は17日にハルビン市で開かれたプレミア上映会で「使命感を持って取り組み、製作には10年を費やした」と振り返り、731部隊は忘れてはならない記憶であり、映画の力によって世界に真相を伝えたいと語った。

統計によると、1940〜45年に731部隊の「生体実験材料」とされた人は、中国、ソ連、朝鮮などの少なくとも3千人に上る。上映会には被害者遺族の王選財（おう・せんざい）さん（84）も出席した。叔父は東北抗日聯軍の兵士で、日本軍に捕まって731部隊に送られ、人体実験によってわずか25歳で命を落としたという。

観客の張暁妍（ちょう・ぎょうけん）さん（ハルビン学院4年生）は「衝撃的だった。私たちは犠牲になった先人をしのび、ようやく手にした平和な生活を守るため努力すべきだ」と語った。ハルビン師範大学歴史文化学院の李淑娟（り・しゅくけん）教授も「日本の侵略者による戦争犯罪と中国人民の不屈の抵抗を忠実に描いているだけでなく、世界の人々が歴史の真相を理解する助けとなり、日本社会に歴史を直視するよう促し、過ちの再発を防ぐことにもつながる」と評価。「九・一八」事変の日に合わせた公開は、世界に向けた平和の警鐘でもあると述べた。

日本の細菌戦研究者、森正孝氏は今年8月に731部隊跡地を訪れ、日本政府は戦時中の罪に正面から向き合い、侵略戦争の残酷さを深く反省し、2度と同じ過ちを繰り返すべきではないと訴えた。

中国和平出版社の林雲（りん・うん）社長らも「歴史を心に刻むことは憎しみを継続させるためではなく、そこから知恵をくみ取り、変動と混乱が交錯する世界に安定と前向きな力をもたらすためだ」と強調した。

同作品は19日に米国やカナダでも公開され、韓国、シンガポール、マレーシア、ロシア、英国などでも上映される予定。中国の映画チケット販売大手「猫眼」によると、公開初日の18日午前9時時点で興行収入はすでに1億3300万元（1元＝約21円）に達している。（記者/楊思蒞、楊軒）