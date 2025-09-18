Imwga: Meta

日常をキャプチャするMeta AI搭載メガネ。これは1つの本命でしょうか。

2021年のRay-Ban Stories、2023年のRay-Ban Metaに続く、実質的に3代目となる第2世代Ray-Ban Metaが発表されました。見た目からはRay-Banのグラス、ということしかわからないのですが、電池が2倍持つようになり、カメラ解像度が3Kにアップしたアップデート版になります。

アイコニックなフレームは突飛さこそないけど、朝から晩までつけ続けたくなる魅力がありますよね。アジア人の顔とも合う鼻ブリッジも選べますよ。

従来モデル通り、装着者からすると左側の丸いとこがカメラレンズ（この写真では右側）。3Kカメラとなっていますが、実際に撮れる写真は3024×4032ピクセルで、正方形寄りで、ちょっと縦長の画角なんですよね。簡単に言えば、Instagram向きの画角です。

動画は1200p/60FPS、1440p/30FPS、3K/30FPSで撮影できます。録画時間は1クリップ最大3分になります。

テンプル内蔵スピーカーや、5アレイマイクなどは従来通りかな。でもバッテリーは最大8時間まで持つようになりました。さらに充電ケースで48時間分のパワーをチャージ。20分で50%急速充電が可能です。

初代Ray-Ban Metaの弱点がバッテリーの弱さだったので、これは大歓迎。買い替えたいユーザーも続出するでしょうね。

気になるお値段は379ドル（約5万5800円）から。さらに気になる日本発売は未定です。

Source: Meta