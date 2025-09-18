プロスタイル35周年♡バッドばつ丸コラボデザイン限定登場

ヘアスタイリングブランド「プロスタイル」から、人気キャラクター「バッドばつ丸」との特別なコラボデザインが登場します。ブランド誕生から35周年を迎えた今年、数量限定で発売される「ニュアンスメイクオイル」と「ニュアンスメイクオイルバーム アレンジ」は、髪を美しくスタイリングしながら、遊び心のあるパッケージで気分まで華やかに♪日々のスタイリングがもっと楽しくなる記念コラボです。

プロスタイル×バッドばつ丸コラボの魅力

「プロスタイル」の35周年を記念して誕生した今回の限定パッケージ。あまのじゃくでやんちゃなペンギン「バッドばつ丸」が描かれたデザインは、持っているだけで気分が上がる可愛さ♡

ヘアケアだけでなく、インテリア感覚で飾りたくなるアイテムです。

ニュアンスメイクシリーズの実力

コラボ対象は「ニュアンスメイクオイル」と「ニュアンスメイクオイルバーム アレンジ」の2種類。髪のツヤをコントロールする「質感コントロール処方」を採用し、ベタつかず自然なツヤを実現します。

UVカット機能や保湿成分＊1、ダメージ補修成分＊3も配合されており、サロン帰りのような仕上がりを長く楽しめます。

＊１：カニナバラ果実油、スクワラン＊３：γ―ドコサラクトン

商品ラインナップ

プロスタイル ニュアンスメイクオイル（バッドばつ丸デザイン）



容量：70mL

プロスタイル ニュアンスメイクオイルバーム アレンジ（バッドばつ丸デザイン）



容量：32g

発売日：2025年10月24日（金）

販売チャネル：全国のドラッグストア、スーパーマーケットなど

数量限定コラボを見逃さないで♪

「プロスタイル」35周年を彩る、特別な「バッドばつ丸」コラボデザインは数量限定。実力派のスタイリング効果に加え、心が弾むかわいいパッケージで、毎日のスタイリングタイムが特別に変わります♡

髪も気分も華やぐ限定アイテム、ぜひチェックしてみてください。