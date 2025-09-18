ÃË»Ò400¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬6°Ì¡¡1991Ç¯Åìµþ¤Î¹âÌî¿Ê»á°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤êÆþ¾Þ¤Î²÷µó¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï44ÉÃ62¤Ç6°Ì¡£Á°²óÅìµþ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1991Ç¯Âç²ñ¤Ç7°Ì¤À¤Ã¤¿¹âÌî¿Ê»á°ÊÍè¤ÎÆþ¾Þ¤Î²÷µó¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÍ½Áª¤Î¸åÈ¾¤ËÎÏ¤ó¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢º£Ç¯¤â½ÕÀè¤Ï±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â8·î¤ÎÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¼«¿È½é¤Î44ÉÃÂæ¤È¤Ê¤ë44ÉÃ84¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤¿¡£14Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï44ÉÃ44¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤â¼ùÎ©¡£Êì¹ñ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£
ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ç¤ÊµÏ¿¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£À¤¤ÏÀ¤³¦µÏ¿¡¢Âç¤ÏÂç²ñµÏ¿¡¢Æü¤ÏÆüËÜµÏ¿¡£
¢¡À¤¡¡W¡¦¥Ð¥ó¥Ë¡¼¥¥ë¥¯¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë43ÉÃ03
¢¡Âç¡¡M¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43ÉÃ18
¢¡Æü¡¡ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44ÉÃ44
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÆüËÜÀª¤Î¸Ä¿Í¥È¥é¥Ã¥¯ÎòÂåÆþ¾Þ
¢§1991Ç¯Åìµþ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡Ê7¡Ë¹âÌî¡¡¡¡¿Ê¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë
¢§1995Ç¯¥¤¥¨¥Æ¥Ü¥ê¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¡Ê7¡Ë»³ºê¡¡°ìÉ§¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²
¢§1997Ç¯¥¢¥Æ¥Í¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë
¡¡Æ¼¡¡ÀéÍÕ¡¡¿¿»Ò¡¡½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë
¡Ê8¡Ë¹°»³¡¡À²Èþ¡¡½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë
¢§2001Ç¯¥¨¥É¥â¥ó¥È¥ó¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë
¡¡Æ¼¡¡°ÙËö¡¡¡¡Âç¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²
¢§2003Ç¯¥Ñ¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡¡Æ¼¡¡Ëöåô¡¡¿µ¸ã¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë
¢§2005Ç¯¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡Æ¼¡¡°ÙËö¡¡¡¡Âç¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²
¢§2009Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡Ê7¡ËÃæÂ¼Í§Íü¹á¡¡½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë
¢§2013Ç¯¥â¥¹¥¯¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë
¡Ê5¡Ë¿·Ã«¡¡¿ÎÈþ¡¡½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë
¢§2017Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¡Ê7¡Ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë
¢§2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡Ê7¡Ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë
¢§2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë
¡Ê5¡ËÀôÃ«¡¡½Ù²ð¡¡ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²
¡Ê6¡Ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë
¡Ê6¡Ë»°±º¡¡Î¶»Ê¡¡ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²
¡Ê7¡Ë×¢ÃæÍþÍü²Â¡¡½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë
¡Ê8¡ËÅÄÃæ¡¡´õ¼Â¡¡½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë
¢§2025Ç¯Åìµþ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡Ê5¡ËÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¡ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²
¡Ê6¡Ë×¢ÃæÍþÍü²Â¡¡½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë
¡Ê8¡Ë»°±º¡¡Î¶»Ê¡¡ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²
¡ÚÃí¡Û17Æü¸½ºß