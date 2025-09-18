■東京2025世界陸上 女子400m決勝（18日、国立競技場）

女子400m決勝では女子400mハードルでオリンピック™2大会連続金メダルのS.マクローフリン（26、アメリカ）が出場し、世界歴代2位の47秒78をマークし、大会新記録で金メダルを獲得した。

5レーンのマクロ―フリンは、スタートから飛び出すと前半から飛ばす。第3コーナーから最終コーナーにかけてトップに立つと、最後の直線でもスピードを落とすことなく、1着のままフィニッシュし、大会新記録での金メダル獲得となった。

予選では49秒41の組1着で突破。さらに準決勝でも危なげなく48秒29の全体トップで決勝進出を決めたマクローフリン。400mハードルでは6回の世界記録更新を成し遂げており、22年の世界陸上オレゴンでは金メダルを獲得。今大会は400mに出場し、これまで男女通じて一度もない史上初の二刀流金メダルに輝いた。

また、前回女王でパリ五輪金メダリストのM.パウリノ（28、ドミニカ共和国）は47秒98で銀メダル。ドーハ以来3大会ぶりの頂点を狙っていたS.E.ナセル（27、バーレーン）は48秒19で銅メダルを獲得した。