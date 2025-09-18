三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）は、米証券大手ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループを追加出資で持ち分法適用会社にした上で、投資銀行事業の合弁会社を設立する方向で調整に入った。

新規株式公開（ＩＰＯ）など、日本企業の資金調達を国内外で一体的に支援できるようにする。

両社は２０２１年に資本提携した。関係者によると、三井住友ＦＧは１４・５％の出資比率を２０％に引き上げる。ジェフリーズの時価総額は約１３７億ドル（約２兆円）で、５・５％の追加取得には少なくとも約１１００億円が必要になる。

その上で、傘下のＳＭＢＣ日興証券が過半出資する合弁会社をジェフリーズとつくる。ＳＭＢＣ日興から投資銀行事業の一部を移し、ＩＰＯや増資など株式発行による資金調達の支援ビジネスを集約する。日米金融当局の認可を得て、追加出資と合弁設立を実行する。

英紙フィナンシャル・タイムズによると、ジェフリーズは株による資金調達や企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）支援の手数料収入で米ゴールドマン・サックスなどに次いで世界の十指に入る。三井住友ＦＧは投資銀行事業の強化が課題だった。