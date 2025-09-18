9月18日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が最近頑張ったこととして、友人たちと群馬県の水上温泉までドライブした様子を報告した。

-「一個一個達成できるとレベルアップした感じがして嬉しい」-

今回のドライブは、かつて共演したミュージカル『カーテンズ』の仲間に「運転の練習をしよう」と声をかけられ実現。目的地を当日まで知らなかったという菅井だったが、サービスエリアから運転を交代したそうで、高速道路の車線変更の際は3点確認を徹底し、最初は緊張したもののだいぶ慣れたと成長を実感したと語った。

みなかみ町に到着後は、美味しい群馬のお水や蕎麦を堪能。さらに綺麗な川で水切り遊びにも挑戦し、過去に始球式で身につけた手首のスナップを活かして5回バウンドさせるなど、充実した時間を過ごした。

水上温泉ではアルカリ性のお湯に驚き、「お肌がスベスベになる水質で、とても気持ち良かった」と大満足。地元の人々とも交流し、しっかりと温泉を楽しんだ後、帰路では初の夜間運転にも挑戦。都内の狭い道での駐車も、「まだ一人では難しい」としつつも、思わず写真を撮影する程きれいに停められたことに達成感を得られたと語った。

「一個一個達成できるとレベルアップした感じがして嬉しい」とし、今後もさらなるドライブ経験を積みたいと話す菅井であった。