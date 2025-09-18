◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―７ＤｅＮＡ（１８日・バンテリンドーム）

中日は、逆転負けで３連敗。借金は今季最多１６まで膨らんだ。２位浮上の可能性が完全に消滅し、１９日にもクライマックスシリーズ出場の可能性が消滅する。

３回に上林の右前適時打と、ボスラーの２点適時二塁打で逆転に成功した。だが、先発・涌井がリードを守り切れなかった。

３―１の５回。テンポよく２死を奪ったが、蝦名に右前打を許すと、桑原を死球で歩かせて一、二塁とピンチを広げた。すぐさま、山井投手コーチがマウンドに向かい、間を取った。その直後、３番・筒香に１３９キロの低め変化球を右中間席中段に運ばれる逆転３ランを被弾した。続くビシエドに右前打を打たれたところで降板。４回２／３を６安打４失点で、自身４連敗となる６敗目を喫した。

井上監督は「『一発だけは、絶対打たれるな』って言ったんだけどな。前回の神宮（１１日のヤクルト戦）もそうだったと思うけど、もう１人ってところで、同じこと（２死からオスナに満弾を被弾）をしてしまった。若手でもベテランでも、同じことを繰り返しちゃあかんってところを露呈してしまった感じかな」と肩を落とした。