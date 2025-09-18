ファミリーマートでは、“ファミチキ食べ放題”の先行体験会が行われました。好きなものを満足いくまで食べられる、食べ放題。その極意をプロに聞きました。

【写真で見る】タラバガニに和牛…約150種類の食べ放題

「特に高価なのはタラバガニ」 食べ放題で10杯堪能した人も

山形純菜キャスター:

食べ放題といっても、いろんなジャンルがありますが、こんなアンケート結果があります。

【特に人気の食べ放題】

1位:焼肉

2位:寿司

3位:しゃぶしゃぶ

4位:デザート

5位:サラダ

※「ぐるなび通信」調査対象:1274人

「海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳」では、江戸前寿司、北京ダック、和牛、海鮮、スイーツまで、約150種類が食べ放題だということです。



大人は1万2000円、小人は半額ということで少し張りますが、ラインナップを見れば納得すると思います。カニもあって、丸ごと1杯食べられます。



120分で食べ放題ということです。

副店長の小野さんによると、特に高価なのは「タラバガニ」だそうです。



過去には、10杯堪能した人もいるそうで、10杯食べると、元が取れるということです。



そしてお客さんの中には、和牛サーロインにタラバガニを巻いて食べた人もいて、オリジナリティあふれる食べ方もできるということです。

食べ放題の“極意”「皿を持たずに一周」

山形キャスター:

小さい頃は、お財布と相談しながら駄菓子を買っていて、食べ放題を夢見た人もいるかもしれませんが、そんな夢が実現できそうです。

「個室居酒屋 6年4組」では、駄菓子食べ放題が600円でできるということです。



1人ドリンク・2オーダー以上が必要で、3歳以下は無料だそうです。



うまい棒、ガム、ラムネなど、約50種類あるということです。

担当者によると、「子供心に戻って、好きなものばかりに“偏る人”も多い」ということです。チョコづくしという人もいるそうです。

そして、食べ放題と言えば、元を取りたいですよね。第一ホテル東京の広報さんに、100%楽しむ“極意”を聞きました。

食べ放題の極意は「ついつい盛りすぎてしまうので、皿を持たずに一周する」ことだそうです。



何を食べるか計画的に考えてから盛りつけるように、ということです。

やりがちなNG行動もあって、お腹が膨れてしまうので、炭酸ドリンクはあまり飲まないようにした方がいいとのことです。



そして、匂いにつられてカレーも食べたくなりますが、盛りすぎないために「スプーンカレー」を作って、乗り切ってほしいということでした。