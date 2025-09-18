「まずは皿を持たずに1周」プロが解説する食べ放題の“極意” やりがちなNG行動は？【Nスタ解説】
ファミリーマートでは、“ファミチキ食べ放題”の先行体験会が行われました。好きなものを満足いくまで食べられる、食べ放題。その極意をプロに聞きました。
「特に高価なのはタラバガニ」 食べ放題で10杯堪能した人も
山形純菜キャスター:
食べ放題といっても、いろんなジャンルがありますが、こんなアンケート結果があります。
【特に人気の食べ放題】
1位:焼肉
2位:寿司
3位:しゃぶしゃぶ
4位:デザート
5位:サラダ
※「ぐるなび通信」調査対象:1274人
「海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳」では、江戸前寿司、北京ダック、和牛、海鮮、スイーツまで、約150種類が食べ放題だということです。
大人は1万2000円、小人は半額ということで少し張りますが、ラインナップを見れば納得すると思います。カニもあって、丸ごと1杯食べられます。
120分で食べ放題ということです。
副店長の小野さんによると、特に高価なのは「タラバガニ」だそうです。
過去には、10杯堪能した人もいるそうで、10杯食べると、元が取れるということです。
そしてお客さんの中には、和牛サーロインにタラバガニを巻いて食べた人もいて、オリジナリティあふれる食べ方もできるということです。
食べ放題の“極意”「皿を持たずに一周」
山形キャスター:
小さい頃は、お財布と相談しながら駄菓子を買っていて、食べ放題を夢見た人もいるかもしれませんが、そんな夢が実現できそうです。
「個室居酒屋 6年4組」では、駄菓子食べ放題が600円でできるということです。
1人ドリンク・2オーダー以上が必要で、3歳以下は無料だそうです。
うまい棒、ガム、ラムネなど、約50種類あるということです。
担当者によると、「子供心に戻って、好きなものばかりに“偏る人”も多い」ということです。チョコづくしという人もいるそうです。
そして、食べ放題と言えば、元を取りたいですよね。第一ホテル東京の広報さんに、100%楽しむ“極意”を聞きました。
食べ放題の極意は「ついつい盛りすぎてしまうので、皿を持たずに一周する」ことだそうです。
何を食べるか計画的に考えてから盛りつけるように、ということです。
やりがちなNG行動もあって、お腹が膨れてしまうので、炭酸ドリンクはあまり飲まないようにした方がいいとのことです。
そして、匂いにつられてカレーも食べたくなりますが、盛りすぎないために「スプーンカレー」を作って、乗り切ってほしいということでした。