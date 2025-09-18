陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子５０００メートル予選が行われ、日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）は１組５位の１４分４７秒１４で予選を通過した。

１５００メートルで失意の予選落ちを喫した田中が、５０００メートル予選では同組の山本有真（積水化学）との「共闘」で４大会連続の決勝進出を勝ち取った。

「何かできることはありませんか」。前日に山本からこう切り出された。山本は今年４月、熊本の大会でペースメーカーの田中にスムーズに引っ張ってもらい、２年半ぶりに自己新を出せた恩義を感じていた。

スローペースになって海外勢に脚をためられ、ラスト勝負になると、かなわない。「６周半（２６００メートル）、１周７２秒で押していこう」。２人のプランが決まり、スタートすると、山本が先頭に立ってほぼそのペースをキープした。

山本の背後についた田中は２５００メートルを過ぎて先頭に立つと、ペースアップしてレースを先導。ラスト１周では既に集団の数を絞り、余裕をもって５着通過した。

「レースプランに迷い、怖さがあった中、彼女の言葉でピースがはまった」と田中。昨夏のパリ五輪では１５００メートル、５０００メートルの両方で決勝進出がかなわず「悔しすぎた」。その挫折感を振り払うため、惜しみなく力を貸してくれた同志のためにも、決勝は強い心で戦うつもりだ。（渡辺直樹）

山本有真の話「自分の理想とする結果ではなかったが、前半は攻めていくことができた」