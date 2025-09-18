7月にマジック界で“最も権威のある大会”といわれる『FISM』で、日本人初のグランプリに輝いたマジシャン・Ibukiさん（24）にインタビュー。マジック大会に出始めたきっかけや、パフォーマンスする上で大切にしていることなどを伺いました。

『FISM』は3年に一度、開催国を変えながら行われる世界大会。“マジック界のオリンピック”とも称され、6大陸での予選を勝ち抜いた代表者が技などを競います。

――『FISM』でグランプリを獲得したお気持ちを教えてください。

優勝するのを目指してはいたけど、こんなすぐかなうものなのかというのは。でもまあ、FISMに向けてほんとに全力でやれることやってきたとは思うので、自分でも驚いてはいますね。

■披露した“クロースアップ・マジック”って何？

『FISM』では、「クロースアップ・マジック」と「ステージ・マジック」の2種類の部門があります。「ステージ・マジック」はハトを出したり人体切断をしたり、ステージ全体を使ったマジック。「クロースアップ・マジック」はテーブルなども使い、客の目の前でコインやトランプなどを使用するマジックのことです。Ibukiさんは、「クロースアップ・マジック」の部門に出場しグランプリを勝ち取りました。

――『FISM』では、どんなマジックを披露されたのですか？

服のボタンを使ったマジックなんですけど、このボタンがいろんなところに移動したりとか。マジシャンが登場して、まず服に4つボタンがついているダブルジャケットを着ていて、そのボタンに手をかざすとボタンが縫いついた状態で移動していって、そのボタンを切って並べたりしていろんなところに移動して、さらに縫いついて。いろんなものがとにかく“縫いついていく”というマジックです。

――マジックとの出会いはいつごろですか？

マジックと出会ったのは小学生のころにクリスマス会にマジシャンが来て、そのマジシャンがトランプをプレゼントでくれたのが始まりです。マジックにそもそも魅了されて、トランプももらったんで自分でもやってみようみたいなかたちで始めました。独学でいろんな本だったりDVDを見たり、人に教わったりといろんな方から教わって独学で始めていきました。

――マジシャンは職業として活動しているんですか？

実はですね、サラリーマンをしながら趣味といったらあれなんですけど、兼業みたいなかたちでマジックをしておりまして。平日5日間働いて土日はマジックショーをやったりとかコンテストに出たりというふうな活動してますね。私自身も平日朝と夜練習して土日ショーやってってかたちですし、会社側にも色々土日休ませてくださいと融通を利かせていただいてるので。

マジシャン一本でもやっていけはするんですけど、ただ自分がやっぱりやりたいマジックっていうのが、本当に自分が好きなこだわり抜いたマジックなので、それを例えば営業先に持って行くとなるとその場のお客様にあわせてマジックをコーディネートしなきゃいけないので、自分がこだわり抜いたマジックがそこにぴったり合うかっていうとちょっと変わってくるので、自分がやりたいマジックだけをしたいのならこのスタイルなのかなというふうな思いはあります。

――パフォーマンスする上で大切にしていることは？

一番は自分が楽しみながらやることですね。やっぱり自分が楽しいのがお客さんに伝わってお客さんも楽しんで見てくれるっていうかたちになると思うので、一番は自分が楽しんでやることですね。