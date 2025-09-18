世界陸上では、様々な名場面が生まれました。その一方で、異例の出来事も…。

知っているようで、意外と知らないルールとは。

相次ぐ「フライング」スタートのタイミングは決まっている?

井上貴博キャスター:

フライングについて、どう考えるのか。



14日の男子100m決勝ではボツワナ代表のテボゴ選手が合図の約0.3秒前にスタートし、一発で失格となりました。



また、15日の男子マラソンでもフライングがあり、解説が「今まで見たことがない光景」と表現するほど、珍しい事態となりました。





「スターターにより癖がある」とも言われますが、そういったところはあるのでしょうか。

陸上100mハードル元日本代表 木村文子さん:

大会によってスタートのタイミングは変わってきます。スターターとの相性も問題になってくると思います。



出水麻衣キャスター:

0.3秒前にスタートしてしまうと一発失格となりますが、この「0.3秒」というのは、選手としてはどのように捉えているのでしょうか。



木村文子さん:

本当にタイミングによって難しいので、選手はかなりセンシティブに調整していきます。



ウォーミングアップの前日練習から、スターターがどのようなタイミングなのか、各国のコーチたちも確認して、それを選手に伝えるようにしています。

井上キャスター:

「よーいドン」の時間は、厳密には決まっておらず、人によって変わるので、誰がスターターになるかを事前に調べて、それに合わせるということなのでしょうか。



木村文子さん:

大会によって、ある程度タイミングは揃えていると思いますが、人によって微妙に違うということはあると思います。



私は「自分に合わせてピストルを鳴らさない」という練習をしていました。「短めが好き」「長めが好き」など、“好きなタイミング”を作らないよう、どんなタイミングでも出られるように練習からやっていました。

競技中の「接触」に物議も…故意か否かどう判断?

井上キャスター:

もう一つ、「接触」がありました。15日に行われた、男子3000m障害です。三浦龍司選手が最後の障害で後ろの選手と“接触”、失速して8位となりました。



「あと一歩惜しかった」と思うのと同時に「こういうスポーツなのかな」など色々な感情になりましたが、この辺りはいかがですか。



木村文子さん:

私は100mハードルでレースをしていましたが、隣の選手と接触することはありました。



国際大会でもよくあることだと思いますが、3000m障害は隣の選手だけではなく、選手同士の前後の間隔は思っているよりも近いので、三浦選手自身が悔し涙を流されていた気持ちも、競技をしている選手が見えている距離感もあるので、競技をしている選手にしかわからない悔しさもあると思います。

井上キャスター:

悪質な接触かどうか、線引きはどうしているのでしょうか。



木村文子さん:

そこも難しいです。「悪質ではない」と選手は伝えてくると思うので、何を基準にするのかはすごく難しいです。なので、大会ごとに判定する人をきちんと置いて、その人の判定のもとでやっているという形です。



井上キャスター:

今回、日本陸上連盟としては“妨害行為”として抗議をしましたが、話し合いの結果、棄却となりました。

＜プロフィール＞

木村文子さん

陸上100mハードル元日本代表

2012年ロンドン・2021年東京オリンピック出場

現在は講演や解説などで活躍

昨年第一子を出産