元衆院議員の金子恵美氏が１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「自民党総裁選は小泉ｖｓ高市で決まり！？ よみがえる『派閥の論理』と総裁選の裏側を金子恵美が斬る！」と題して動画投稿した。

個人的には女性議員が集結して高市早苗氏を女性初総理に押し上げ、社会を変えることに期待するが、高市氏を応援できないとする女性議員もいると指摘した。

そんな中で、小泉進次郎陣営についての取材結果や分析を伝えた。

前回総裁選に立候補して今回不出馬の人物として、まずは加藤勝信氏が小泉選対の本部長に。石破茂首相は、石破政権誕生を支えた菅義偉氏への恩義などから、小泉氏支持に動くと予想した。

河野太郎氏も出馬せず、小泉氏支持との見方。さらに「麻生派の人が小泉さんの陣営に入ることが分かっているんです」と伝え「どうやら麻生さんも今回は小泉さんのほうに行くであろうというのがなんとなく見えてきて」「もう盤石すぎる、陣営が。脇を固める人たちが凄すぎる」と語った。

金子氏は、勝ち馬に乗る流れで「旧岸田派の若手も小泉陣営に入っているので、岸田さんもここにいくでしょう」とし、「いわゆる旧派閥の人たちが小泉さんを支えまくっている」と語った。

「小泉さん本人が願ってるかはともかく、またもや極めて自民党っぽい選挙で、どっさり議員票が入って小泉さんとなるとしたら、自民党が変わったと映るのかなと懸念を持っています」と語った。