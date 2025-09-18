TWICEデビュー10周年記念ドキュメンタリー映画、10.24日本公開決定！ コメント到着
TWICEのデビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が、10月24日に公開されることが決定。メインビジュアルが解禁され、メンバーからコメントも到着した。
TWICEは2015年10月20日のデビュー以来、常にトップを走り続け、多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた。デビュー曲「Like OOH‐AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。さらに2024年3月には13thミニアルバム『With YOU‐th』が米国のメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得し、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、その勢いはとどまることを知らない。
なぜ彼女たちは、独自の存在として輝き続けることができたのか―。本作では、今やアジアを代表するグローバルアイコンとして、世界中から熱い注目を集めているガールズグループとなった彼女たちが歩んできた軌跡と未来への挑戦、そして家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン「ONCE」との深い結びつきを丁寧に描き出す。
さらに、6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据える彼女たちの現在進行形の姿を、メンバーの素顔と共に4つのパートで追いかける。“唯一無二”のグループ・TWICEの「これまで」と「これから」が詰まっていた感動の記録を届ける。
メインビジュアルには、冬の澄んだ青空の下、おそろいのスタジャンに身を包んだメンバー9人が、仲睦まじく身を寄せ合う姿が切り取られている。10年の歳月を共に歩んできたからこそ見せられる、リラックスした飾らない笑顔が印象的だ。その温かな雰囲気は、常に彼女たちの物語の中心にいたファン「ONCE」へのメッセージのようでもあり、グループの揺るぎない絆の深さを物語っている。ファンへの想いを込めたタイトル『ONE IN A MILL10N』とともに、10年の軌跡と未来への希望を体現する温かな一枚に仕上がっている。
さらにメンバーからコメントも到着。「いつもたくさんの愛を送ってくださるONCEの皆さんに感謝の気持ちを込めて、一生懸命準備しましたので、ぜひご期待ください」とファン＝「ONCE」への想いがこもった作品に仕上がっている様子がうかがえるコメントを寄せた。
TWICEのドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』は、10月24日全国公開。
コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■TWICE
ONCE（＝ファン）の皆さん、こんにちは。TWICEです。
私たちTWICEの10周年を記念する、スペシャルなドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が公開されることになりました！
今回の映画には、私たち9人の様々な姿や、ONCEの皆さんと共に過ごしてきた瞬間をたくさん詰め込みました。いつもたくさんの愛を送ってくださるONCEの皆さんに感謝の気持ちを込めて、一生懸命準備しましたので、ぜひご期待ください。
私たちTWICEはこれからも走り続けていきます。
それでは、TWICEの10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』でお会いしましょう！
