◆パ・リーグ ソフトバンク３―２日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが逆転勝ちで、リーグ連覇へ大前進した。日本ハムとの直接対決を制し、優勝へのマジックナンバーを２つ減らして「７」。今季最大の４・５ゲーム差とした。１点を追う８回１死から栗原が右越えに同点の７号ソロ。柳町が右翼線二塁打で続くと、打線がつながり、１死満塁で代打・川瀬が決勝の押し出し四球を選んだ。ベンチは３回途中で先発の大関の交代を決断。７、８回は追う展開で勝ちパターンのリリーフである藤井、松本裕を投入した。

以下は試合後の小久保裕紀監督の主な一問一答

―見事な逆転勝ち

「７回のチャンス（１死満塁で）で点が入らなかったなか、もう一回、８回に栗原の同点からの逆転につなげて、今日はもう、ピッチャーは延長を考えずにつぎ込んでいたので。本当にいい勝負でしたね」

―序盤は押されていた。

「ずっと押されっぱなしでした。北山なのであまり点は取れないのは分かっていた。大関もここまで頑張ってくれていたけど、初回、２回を見た時点でちょっと抑えられる球はないかなという判断で、あそこで思い切ってスイッチしました」

―２回は先制された直後に栗原のファインプレーで追加点を阻止

「今日は栗原に尽きるんじゃないですかね。あのサードのプレー、あれが抜けていたら、たぶんワンサイドゲームだったと思うので。あそこの守りと８回の同点弾、本当にいい活躍でした」

―一気に逆転まで

「はい。同点になった時点で（９回は）杉山だったんけど、ビハインドだったら杉山を使う予定はなかったので。勝負を８回までにかけていたので、本当に８回裏で逆転できて、理想的に最後は締めくくることができました」

―大きな勝利

「大変有利になったということは感じていますけど。まだまだ何が起こるか分からないという気持ちでいます」

―大関の交代の決断から大変な試合に

「そうですね。けっこういい当たりされて、連打も続いたので。（松本）晴を早めに準備させることはプラン通り。どこからいくかは決めていなかったですけど」

―松本晴がよくピンチをしのいだ

「そうですね。次の回に１点取られたけど、あそこ（３回）をゼロで帰ってきたので。前半はワンサイドになりかけたけど、よく守ったと思います」

―勝ちパターンの投手をビハインドで投入

「あそこ（８回）まででしたよね。同点になれば杉山でしたけど。勝負をかけたというより、早めの継投で、ピッチャーがいなかったんですけどね」

―栗原は好調

「状態、上がってますよ。今シーズン一番くらい。けがする前はあまりよくなかったけど。おいしいところをもっていってくれと話しているのでね。そのままいってもらいたいです」

―選手の気迫も出ていた

「それはもう当然です。近藤が『ありがとうございます、すみません』と言ってきたけど。近藤が５打数無安打だったけど、そういう試合を勝ちきれてよかった」

―小久保監督も声が出たのでは

「そうですね。こういうシーズンもいいですね」

―２０日から９連戦

「ポイントになります。これから整理して迎えます」