東京世界陸上第6日

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）第6日は18日、女子200メートル準決勝でアンソニーク・ストラチャン（バハマ）がゴール前で脚に異変が起こり、失速しながら組4着でゴール。しかし、全体タイム8番手で1000分の1秒まで他組の選手と並び、決勝進出するミラクルとなった。

シェリカ・ジャクソン（ジャマイカら）ら実力者がそろった準決勝2組。ストラチャンは直線に入り、3番手争いを演じていたが、ゴール前20メートル付近で急失速。4着でゴールした。左脚を引きずるようにして太もも裏を押さえ、苦悶の表情を浮かべた。

しかし、タイムはシーズンベストの22秒48で全体8番手。決勝は全3組の各組2着以内＋タイム上位2人まで。他組にも同タイムの選手がいたが、なんと1000分の1秒まで並び、ともに決勝進出を決めた。ファイナルは9人で行われることになった。

思わぬハプニングに襲われながら迎える決勝。レース後、ストラチャンは「多分つっただけだと思うわ」としながら「チームドクターに見てもらってからの判断ね」と慎重に語った。走りについては「シーズンベストだから文句は言えないわ」と話した。

19日の決勝のスタートラインに無事に立てるか不安が残った。



（THE ANSWER編集部）