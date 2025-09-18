この“枕”、欲しすぎる……！ YouTubeチャンネル「Laffey and Amy」では、眠るゴールデンレトリバーの子犬と子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ママだと思ってる？」「無抵抗な子犬がかわいい」の声が続出しました。

子犬にうずくまってマッサージ？

注目を集めたのは「ふわふわのゴールデンレトリバーの子犬を枕として使う子猫」という動画。映し出されたのは、ふわふわのゴールデンレトリバーの子犬と子猫です。距離の近さからも、2匹の親密さがうかがえますね。

ウトウトと眠たそうな子猫。その後ろには、既に眠っている様子の子犬が見えます。

画面が切り替わると、子猫は子犬を枕代わりにしている様子。子犬は気にする様子もなく、ビクともしません。ふわふわの枕が気持ちよさそうです。

ふわふわの毛と温もりに、子猫は母猫を思い出したのでしょうか。子犬にうずくまり、ふみふみと子犬にマッサージを始めます。マッサージに気付いていないのか、子犬は相変わらず眠ったままでビクとも動きません。

子犬の耳をふみふみとしたところで、ようやく子犬が気付きます。「なんだ？」と顔を上げますが、すぐにまた夢の中へ。子猫も再び子犬をふみふみとマッサージし始めて……という展開です。

子猫のふみふみに全く抵抗しない子犬。視聴者は「ふわふわで温かい枕……うらやましい」「子犬にとってはいいマッサージなのかも」と、2匹の仲のよさを絶賛。ほほ笑ましい2匹の姿を、あなたもぜひのぞいてみてはいかがでしょうか。