GLEATは18日、「G PROWRESTLING Ver.94」(CITY HALL & GALLERY GOTANDA)を開催。休憩前にCIMAがリングに上がって、現在空位になっているタッグベルト挑戦を表明した。

休憩前にリングに上がったCIMA。「今のGLEATは面白いか？」とファンに問いかけた。

「CIMAが見てきたプロレス、CIMAが目指してきたプロレス、そしてCIMAがやってきたプロレスは、大会が終わったあと、みんなが笑顔でハッピーになって、見に行ったプロレスを語って、笑って、ワイワイして、幸せな気分になれるのが俺が目指してきたものだ」と説明した上で、「今のGLEATは違う。G-REXのチャンピオンがいるよな。なに嶋勝彦かわからんけど、強さが正義のプロレスをするなら俺は正面からハッピーになって語れるプロレスで対抗しようやないか」と対抗心を燃やした。

「俺が考えていることはこのGLEATを底抜けに明るくして、ハッピーするためにG-INFINITYのベルトを獲りにいく」と空位のタッグベルトへの照準を絞った。

パートナーについては、福山雅治の「HELLO」の歌詞を交えながらマイクパフォーマンスした上で「今年1月に18年半ぶりマグナムTOKYOと再会して、とんでもない物語を作った男が居てる。俺のパートナーは黒潮TOKYOジャパンしかおらんやろ！」と黒潮TOKYOジャパンを指名した。

しかしリングを降りて退場する際に、#反GLEMONSTERSの河上"シャーマン"隆一とブラスナックルJUNが襲撃。バックステージでもCIMAに凶器攻撃した河上は「ここは俺とJUNでG-INFINITYの挑戦者に名乗り出てやるよ。GLEAT、しっかり組んでおけよ！」とCIMA・黒潮TOKYOジャパン組とのタイトル戦を要求した。