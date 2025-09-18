「陸上・世界選手権・男子４００メートル決勝」（１８日、国立競技場）

日本勢３４年ぶりのファイナリストとなった日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝は６位。同種目史上初のメダル獲得はならなかったが、９１年高野進の７位を上回る日本人最高順位を記録した。

雨が降る中、大外９レーンからスタート。準決勝同様、序盤から力をためながら食らいついていくと、直線で力強く追い込み。ゴール直前でパターソン（米国）を交わし、６位に食い込んだ。

中島は準決勝で最後の直線で５人を抜く快走をみせて、２着に入り、１９９１年世界陸上東京大会の高野進以来３４年ぶりとなる決勝進出を果たしていた。

レース後は「自分でも驚いている。決勝進出を目標にしていた東京で走ることができて幸せでしたけど、それよりも先に悔しい気持ちが出てきた。やっぱりメダル取りたかった」と率直に明かし、「世界の頂を目指す最高の戦いの中で、ひと皮向けたパフォーマンスを出そうとしたんですけど、足らなかった。前半かなり行かれてしまって、優勝した選手は後半でも自分より速いスプリットで帰ってきた」と力の差を口にした。

その上で「ここで決勝の舞台を経験できた。メダルを取る選手との差も感じた。どこが足りないか分析できる。どれだけもう１段階上げられるか。まだまだ先は長いので、メダル、金メダルを来年、再来年目指していきたい」と見据えた。

◇中島佑気ジョセフ（なかじま・ゆうき・じょせふ）２００２年３月３０日生まれ、東京都出身。城西大付城西高から東洋大を経て富士通所属。２４年パリ五輪代表。２２年オレゴン、２３年ブダペスト世界選手権代表。今大会予選で日本記録の４４秒４４を出した。