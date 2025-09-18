サレ妻たちが感じた“違和感”とは!? 浮気中の夫に必ず現れる「3つのサイン」と対処法
「最近、夫の様子がなんだかおかしい……？」
一番身近な「妻」だからこそ感じる違和感。夫が浮気をしているとき、いくら上手に隠していても、わずかなサインは夫の挙動に現れています。妻のあなたが感じるならば、それは気のせいではないかもしれません。
今回は、多数のサレ妻たちからリサーチした「浮気中の夫が必ずする行動」をピックアップしてご紹介します。わずかなサイン、妻のあなたならばきっと見抜けるはず。
浮気の連絡手段は、LINEやSNSが主流。逐一“証拠”を削除しようと、家にいる間に相手から飛んできたメッセージは、消すまでスマホの中に残っています。妻が怪しんでいると知れば、夫は「仕事の機密事項が入ってるから」などと言い訳するかもしれません。
▼そんな夫への対処法
ロック解除が指紋認証ならば、夫が寝ている隙に見ることはできるかもしれません。しかし証拠探しをするよりも、夫に「もしかしてバレてる!?」とビビらせて（浮気）未遂のうちにくぎを刺す方が、夫婦の未来においては効果的。
例えば夜、家でスマホを触っている夫にいきなり「ちょっとスマホ見せて」と割り込みます。即座にスマホを差し出す夫は潔白。「なんで？」と聞き返しスマホを渡そうとしない夫は、妻が浮気を怪しんでいると警戒しています。
怪しむ夫には「（夜の）この時間だと充電どのくらい残ってる？」と言ってみましょう。スマホを手渡さず画面だけ見せたり、手渡す前に（証拠隠滅を）確認しているようなしぐさをしたら、疑惑はグレーかもしれません。
仕事絡みの理由をでっちあげるのは、妻に文句を言わせないため。浮気相手が会社の部下ならば、さらに公私混同で「うそをつかずに」出かけられます。
仕事の次に多いのは、スポーツジム通い。健康面にポジティブな用事は妻も反対しづらく、さらにシャワーを浴びて帰宅しても怪しまれないメリットが。
▼そんな夫への対処法
仕事が大変アピールをする夫には「今夜も残業」LINEに「健康が心配だからお弁当を差し入れる」と提案を。本当に残業でなければ焦るはず（笑）。飲み会やゴルフから帰った夫には、明るく「どうだった？」と土産話をリクエストしましょう。口八丁にうそを並べるとしても、妻のあなたならニュアンスで真偽のほどは分かるはず。
スポーツジムはぜひ、あなたも会員になって同伴を。疑うより一緒の時間を増やす対策をしてみれば、夫婦仲にも変化が訪れ、浮気心がダウンするかも。
1つは、妻と目を合わせることを避けるようになったり、夜の営みもレスになる傾向。うそをつけないタイプの夫は、罪悪感が行動に出てしまうのです。
もう1つは、妻との会話が無駄に饒舌（じょうぜつ）になったり、ベッドで求める回数が増える、前者とは真逆の傾向。浮気がバレないよう誤魔化すアクションが、妻にとってはわざとらしく見えることもありますが、夫自身は気づいていません。
▼そんな夫への対処法
前者の夫に対しては、健全なスキンシップを増やしてみて。まずは「マッサージして」と妻が要求し、やってもらいます。次に「お返し」と夫に対してマッサージするのです。できれば毎晩、マッサージタイムを習慣にしてみましょう。健全なスキンシップを重ねるうちに、リラックスしながら「夫婦の心地よさ」を思い出すかもしれません。
後者の夫は泳がせるだけでOK。罪悪感から妻に対し優しくなっている夫に対し、気づいていないフリでオーバーに感謝を伝えるのです。
「ずっと今日みたいに優しければいいのにー」
無邪気に喜ぶ妻に対し、夫の罪悪感は倍増。しれっとウソがつけるタイプの夫でも、罪悪感を抱えきれなくなったあかつきには、妻のもとへ戻ります。
いかがでしたか？ これらのサインに気づいたときは、夫を疑ったり責めたりするよりも、心理戦で「浮気はやめたほうがいいな」と夫自身に気づかせるほうが賢明です。浮気したことを反省させるよりも、妻であるあなたの価値を再認識させるほうが、再発防止にも繋がります。
目指すは最高で最強のパートナー。そんな妻を夫は手放しません。夫の些末な浮気心などに振り回されず、手綱を握れる妻になりましょう！
(文:島田 佳奈（恋愛ガイド）)
一番身近な「妻」だからこそ感じる違和感。夫が浮気をしているとき、いくら上手に隠していても、わずかなサインは夫の挙動に現れています。妻のあなたが感じるならば、それは気のせいではないかもしれません。
今回は、多数のサレ妻たちからリサーチした「浮気中の夫が必ずする行動」をピックアップしてご紹介します。わずかなサイン、妻のあなたならばきっと見抜けるはず。
スマホの扱い方が顕著に変化する浮気の兆候として最も分かりやすいのが、スマホの扱い方です。これまではリビングのテーブルに置きっぱなしだったスマホを、夫が肌身離さず携帯するように変わったら要注意。トイレ時はもちろん、入浴時も脱衣所（あるいはバスルーム）にまでスマホを持ち込むようになったら、それは「妻に見られたら困る」内容がスマホの中にあるサイン。急にパスワードロックをかけるようになるなども同様です。
浮気の連絡手段は、LINEやSNSが主流。逐一“証拠”を削除しようと、家にいる間に相手から飛んできたメッセージは、消すまでスマホの中に残っています。妻が怪しんでいると知れば、夫は「仕事の機密事項が入ってるから」などと言い訳するかもしれません。
▼そんな夫への対処法
ロック解除が指紋認証ならば、夫が寝ている隙に見ることはできるかもしれません。しかし証拠探しをするよりも、夫に「もしかしてバレてる!?」とビビらせて（浮気）未遂のうちにくぎを刺す方が、夫婦の未来においては効果的。
例えば夜、家でスマホを触っている夫にいきなり「ちょっとスマホ見せて」と割り込みます。即座にスマホを差し出す夫は潔白。「なんで？」と聞き返しスマホを渡そうとしない夫は、妻が浮気を怪しんでいると警戒しています。
怪しむ夫には「（夜の）この時間だと充電どのくらい残ってる？」と言ってみましょう。スマホを手渡さず画面だけ見せたり、手渡す前に（証拠隠滅を）確認しているようなしぐさをしたら、疑惑はグレーかもしれません。
帰宅時間や休日の過ごし方の変化残業や出張が急に多くなったり、週末に「接待ゴルフ」や「飲み会」など仕事名目の外出が増えたりするのは、典型的な浮気行動パターンです。
仕事絡みの理由をでっちあげるのは、妻に文句を言わせないため。浮気相手が会社の部下ならば、さらに公私混同で「うそをつかずに」出かけられます。
仕事の次に多いのは、スポーツジム通い。健康面にポジティブな用事は妻も反対しづらく、さらにシャワーを浴びて帰宅しても怪しまれないメリットが。
▼そんな夫への対処法
仕事が大変アピールをする夫には「今夜も残業」LINEに「健康が心配だからお弁当を差し入れる」と提案を。本当に残業でなければ焦るはず（笑）。飲み会やゴルフから帰った夫には、明るく「どうだった？」と土産話をリクエストしましょう。口八丁にうそを並べるとしても、妻のあなたならニュアンスで真偽のほどは分かるはず。
スポーツジムはぜひ、あなたも会員になって同伴を。疑うより一緒の時間を増やす対策をしてみれば、夫婦仲にも変化が訪れ、浮気心がダウンするかも。
「夫婦の会話」や「スキンシップ」の変化浮気中の夫に現れる変化は2通り。しかしそこに共通するのは罪悪感。妻に申し訳なく思う気持ちがある（＝離婚するつもりはない）から、行動に変化が現れるのです。
1つは、妻と目を合わせることを避けるようになったり、夜の営みもレスになる傾向。うそをつけないタイプの夫は、罪悪感が行動に出てしまうのです。
もう1つは、妻との会話が無駄に饒舌（じょうぜつ）になったり、ベッドで求める回数が増える、前者とは真逆の傾向。浮気がバレないよう誤魔化すアクションが、妻にとってはわざとらしく見えることもありますが、夫自身は気づいていません。
▼そんな夫への対処法
前者の夫に対しては、健全なスキンシップを増やしてみて。まずは「マッサージして」と妻が要求し、やってもらいます。次に「お返し」と夫に対してマッサージするのです。できれば毎晩、マッサージタイムを習慣にしてみましょう。健全なスキンシップを重ねるうちに、リラックスしながら「夫婦の心地よさ」を思い出すかもしれません。
後者の夫は泳がせるだけでOK。罪悪感から妻に対し優しくなっている夫に対し、気づいていないフリでオーバーに感謝を伝えるのです。
「ずっと今日みたいに優しければいいのにー」
無邪気に喜ぶ妻に対し、夫の罪悪感は倍増。しれっとウソがつけるタイプの夫でも、罪悪感を抱えきれなくなったあかつきには、妻のもとへ戻ります。
いかがでしたか？ これらのサインに気づいたときは、夫を疑ったり責めたりするよりも、心理戦で「浮気はやめたほうがいいな」と夫自身に気づかせるほうが賢明です。浮気したことを反省させるよりも、妻であるあなたの価値を再認識させるほうが、再発防止にも繋がります。
目指すは最高で最強のパートナー。そんな妻を夫は手放しません。夫の些末な浮気心などに振り回されず、手綱を握れる妻になりましょう！
(文:島田 佳奈（恋愛ガイド）)