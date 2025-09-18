「ちょっと怖いかもw」人気YouTuber、“ビジュおわってる”顔に反響！ 「がちおわってるwww」
女性3人組YouTuber・“くれまぐ”こと「くれいじーまぐねっと」のUraNさんは9月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ビジュおわってる”顔を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】UraNの“ビジュおわってる”顔
「がちおわってるwww」UraNさんは「編集しててなんか自分笑ってんなと思ってカメラみたら2時間この顔で編集してたっぽいwwwww」とつづり、1枚の写真を投稿。すっぴんと思われる顔はこわばったような笑みを浮かべており、とてもシュールです。UraNさんは「ビジュおわってるwwwwwww」と自虐しています。
ファンからは「がちおわってるwww」「それはちょっと怖いかもw」「ビジュ終わってるっていいながら載せてくれるあたり好きです」や「かわいいじゃん」「すっぴんも可愛いぃ」といった声が寄せられました。
プライベートでは1児の母普段は「くれいじーまぐねっと」の一員として活動するUraNさんですが、プライベートでは1児の母。同グループの公式YouTubeチャンネルは16日、『1ヶ月会えてなかった愛娘と再会できました』と題し、UraNさんが娘と約1カ月ぶりに再会する様子を公開しました。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
