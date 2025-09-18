【知っておいて損なし】デート中に「え…？」と思われる女性の行動

せっかくのデートなのに、あなたのちょっとした行動に彼は幻滅してしまうことが多々あります。「こんなつもりはなかったのに…」と後から気づくパターンも多く、無意識に多くの人がやってしまっている行動も…！？本人に悪気はなくても、男性から見たら「え…？」と思うポイントは意外と身近なところにあるのです。今回は、デート中に男性が幻滅しやすい女性の行動を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

スマホばかり触る

デート中にスマホを頻繁に見ると、男性は自分との時間を大切にされていないと感じてしまいます。 SNSのチェックやゲームに夢中になっていると、せっかくの会話も途切れがちに。 特に、彼が話しているのに返信や通知画面の確認を優先する態度は、幻滅ポイントになりやすいです。 楽しむ気持ちを伝えるためにも、スマホは最低限にして、彼との時間を意識しましょう。

気分で態度が変わる

楽しそうなときと不機嫌なときの差が激しいと、男性は気疲れしてしまいます。 デート中に突然不機嫌になったり、文句を言ったりする行動は、幻滅されがちです。 特に、彼の何気ない言動に敏感に反応してしまうと、せっかくの楽しい時間が台なしになってしまいます。 デート中は、自分の気分をコントロールして、なるべく穏やかな態度を意識すると好印象ですよ。

店員さんや周囲に失礼な態度を取る

デート中に最も男性が幻滅するのは、店員さんや周囲に対して失礼な態度を取ることです。 多くの男性は、「ありがとう」「すみません」といった基本的な礼儀を大切にする傾向があります。 大きな声で命令口調になったり、順番を無視したり、公共の場でのマナーが悪いと、彼は一気に幻滅してしまうことも…。 デートでは、彼だけでなくまわりの人への態度もチェックされていると思って、丁寧な行動を心がけましょう。 いかがでしたか？ 今回は、デート中に男性が幻滅しやすい女性の行動をご紹介しました。 デート中の小さな行動が、実はあなたの印象に大きく影響しているのです。 特に、店員さんや周囲への態度は、性格の一面として強く見られるポイントです。 少し意識するだけで印象は大きく変わります。 次のデートでは、まわりへの気配りとマナーを意識してみてくださいね♡

