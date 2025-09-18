「差し出がましいかと思いましたが…」園長の声掛けに涙があふれた｜上の子がかわいくないなんて【ママリ】

まぎ.(@magi_pupu)さんは2人目を出産後、上の子をかわいいと思えなくなる、俗にいう「上の子かわいくない症候群」になりました。かわいいと思えない上の子にきつい態度をとってしまい自己嫌悪するなど心が限界を迎えてしまいます。そんなときに保育園の園長先生をはじめ、周囲の人に助けてもらいながら、再び上の子に「かわいい」という感情を持てるようになるまでを描いたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『上の子がかわいくないなんて』第14話をごらんください。

ある日、上の子うなちゃんを連れて保育園に行くと、園長先生に「ちょっとお話よろしいですか？」と呼び止められたまぎ.さん。「最近のご様子はいかがですか？」と聞かれ、てっきりうなちゃんのことだと思い答えると、「うなちゃんではなく、お母さんが」と言われて…。

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

保育園に通っている園児のことだけでなく、母親のことにまで気を配ってくれていたすてきな園長先生。まぎ.さんの異変に気づくのもさすがですね。



自分ですべて抱えていっぱいいっぱいになっていたところに「話聞きますよ」の一言はかなり大きいです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）