OWV＆OCTPATH、合同楽曲制作決定 12月までメンバーがランダムで生配信実施
【モデルプレス＝2025/09/18】ボーイズグループ・OWV（オウブ）とOCTPATH（オクトパス）が、12月13日・14日に神奈川・横浜BUNTAIで開催する史上初の連動型2DAYSワンマンライブ『TWO THRONE』に向けて、合同ライブ実施の1週間前まで生配信を実施すると発表。毎週1回・全12回にわたってメンバーがランダムの組み合わせで行われる。
【写真】次回の生配信に出演するOWV＆OCTPATHメンバー
12回にわたる生配信では、毎回出演メンバーより『TWO THRONE』に関する発表を予定。9月18日にInstagram・TikTok・YouTubeにて行われた配信では、OWV・OCTPATHによる合同楽曲の制作を発表。詳細は後日発表予定である。配信内の企画では、視聴者参加型の「ハッシュタグ企画」を実施し、『TWO THRONE』を盛り上げるための公式ハッシュタグを決定。「＃吉本兄弟」「＃吉本産」「＃浦野脱退」「＃戸」など、たくさんの個性的なアイデアが寄せられた中から、最終的に「＃吉本イケメンパラダイス」が選ばれた。
今後、SNSで『TWO THRONE』に関する投稿をする際は、必ず「＃吉本イケメンパラダイス」「＃よしパラ」をつけてほしいと、QWV（OWVのファン名称）やThme（OCTPATHのファン名称）に呼びかけた。次週は、9月23日20時より、OWVの中川勝就、浦野秀太、OCTPATHの四谷真佑、栗田航兵の4人で生配信が実施される。
「TWO THRONE」は、2025年デビュー5周年を迎えるOWVと、デビュー3周年を迎えたOCTPATHが、互いにこれまでの活動で培ってきた威厳と力強さを示すライブ。DAY1はOCTPATH、DAY2はOWVが出演。2日間通して観ることで、ライブの全貌がわかる物語を体感することができる。（modelpress編集部）
◆OWV＆OCTPATH、生配信実施＆合同楽曲制作決定
◆OWV×OCTPATH「TWO THRONE」
