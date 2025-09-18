◆パ・リーグ 西武２Ｘ―１オリックス（１８日・ベルーナドーム）

オリックスが今季６度目のサヨナラ負けを喫した。１―１の９回、２番手・岩崎が２死二塁から炭谷に左前適時打を献上。８回２死一、二塁のピンチで火消しに成功したベテラン右腕が２イニング目で力尽き、移籍後初黒星を喫した。

先発・山下は初回先頭から６者連続三振を奪うなど、７回２／３を７安打１失点、８奪三振の力投。３７９日ぶりの白星とはならなかったが、最速１５７キロの直球とカーブ、フォークで投球を組み立てた。岸田護監督は「いいピッチングでしたね。本当に素晴らしかったと思います」と評価。「ゾーン勝負でいけた。三振も取れましたし。（相手先発の今井との）本当に素晴らしい投手戦だった」と振り返った。

その今井に対し、打線は７回１死まで安打が出ず。８回に２番手・ウィンゲンターから相手の失策絡みで１点を奪うのがやっとだった。

あす１９日の移動日を挟み、チームは２０日から今季未勝利の鬼門・みずほペイペイでソフトバンクと４連戦。指揮官は「また切り替えてやっていくしかない。一戦一戦、勝ちに行っているので、また勝ち切れるようにやっていく」と前を向いた。