◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

男子４００メートル決勝で、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は、４４秒６２で大健闘の６位に入った。

１４日の予選では、これまでの日本記録（４４秒７７）を０秒３３更新する４４秒４４の驚異の日本新で準決勝進出。勢いをもって挑んだ準決勝では３００メートル通過時点で７位だったものの、ラスト１００メートルで怒とうの追い込みで５人をごぼう抜きして、９１年東京大会の高野進以来３４年ぶりの決勝の舞台へと堂々と進んだ。

レース後のテレビインタビューでは「夢に見てきた決勝という舞台、しかも国立でできてうれしかったんですけど、悔しいという感情が先に出てきた」と振り返り「ここで決勝の舞台を経験できた。メダルを取ってくる選手との差が明確になった。消耗している中で、どれだけ上げられるか、究極の精神力の勝負だったので。そういうところを経験できたのはよかった。まだまだ先は長いので、メダル、金メダルというところを来年、再来年、目指していきたい」と先を見据えた。地元の大声援に「会場の皆さんのおかげで殻を破ることができた」と感謝した。

今季は４月にケガをするなど出遅れ、なかなか調子が上がらなかった。７月の日本選手権には出場したものの、４５秒８１で５位に終わった。それでも、自国開催での大舞台進出へ、自身の走りを見直すなどして徐々に調子を取り戻し、迎えた今年の８月の富士北麓ワールドトライアルで、日本人４人目となる４４秒８４を出し、参加標準記録を突破。大舞台行きの切符を手にした。

２３年の日本選手権で初優勝してブレイクし、４５秒１台も連発した。４４秒台を出すのは時間の問題と周囲の期待も大きかったものの、その壁を破るのに今年８月まで約２年の長い年月を要する苦労を重ねたが、悔しさを糧に進化につなげた。

世界選手権はこれまで初出場の２２年オレゴン大会で予選敗退、前回ブダペスト大会も自身初の準決勝に進出したが、決勝には行けなかった。昨夏のパリ五輪でも予選落ち。個人では世界の舞台で辛酸をなめ続けてきたが、自国開催で同種目の日本勢最高の６位。読書を趣味とする冷静さとアグレッシブさを持ち合わせた２３歳は、自国開催で大きな足跡を残してみせた。