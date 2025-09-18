◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

男子２００メートル準決勝が行われ、３組のノア・ライルズ（米国）は今季世界最速の１９秒５１の１着で１９日の決勝に進んだ。ほかを寄せ付けない圧倒的な走りで、駒を進めた。

日本のアニメ好きとしても知られ、選手紹介時には腰を落とし、左手を左の膝に当て、右手を地面につけるポーズを披露。人気漫画「ワンピース」の主人公「ルフィ」の「ギアセカンド」ポーズで会場を盛り上げ、絶叫した。この様子を問うがで投稿した「ＴＢＳ陸上」のＸに「ワンピーススタッフ」が引用リポストで反応。海賊旗の絵文字にダッシュ時の雲のような絵文字を３つ並べた。

ファンからは「スタッフさんまで反応してるライルズ選手のギアセカンドポーズ！」「流石ワンピース公式！！！ ライルズもルフィしてくれてありがとう！」と言った声が相次いだ。

ライルズは銅メダルを獲得した１００メートル決勝のスタート前の選手紹介で、漫画「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空による技「元気玉」で「オラに元気を分けてくれ」とでもいうようなポーズで会場を盛り上げた。同予選ではドラゴンボールのかめはめ波、準決勝では「呪術廻戦」の人気キャラクター・五条悟が使う領域展開の「無量空処」のポーズを決めるなど、パフォーマンスでも観客を沸かせ、有り余る力を見せた。２００メートル決勝でのパフォーマンスにも注目が集まる。