¡Úµð¿Í¡Û ´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×£²²ó¤ËÅêµå¤¬±¦Â¤ËÄ¾·â¡¡£¶²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÂç¾ëÂî»°¤È¸òÂå
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡½£°µð¿Í¡Ê£±£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾·â¤·¤¿±¦Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££²²ó£²»àÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ¤È¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÎÇ§¼±°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¾µå¤¬±¦ÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤Ç´é¤ò¤æ¤¬¤Þ¤»¤¿¤¬¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡££¶²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¤ÏÂç¾ëÂî¤È¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´µÉô¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ßÅÄ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü£±£·Æü¤ÎÆ±Àï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î£¸²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÌÚÂô¤ÎÅê¤¸¤¿£±£µ£°¥¥íÄ¾µå¤¬¡¢±¦ÏÓ¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¤«¤éÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¡¢»î¹ç¤ØÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£