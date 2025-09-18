■東京2025世界陸上 女子200m準決勝（18日、国立競技場）

女子200mの準決勝が行われ、日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）は、23秒15（-0.1）の組8着で日本勢初の決勝進出は叶わなかった。

ミックスゾーンのインタビューで井戸は「改めて海外の選手が強いっていうことも分かったんですけど、その中でも自分はしっかり走れるんだってことも分かったし、さらに力をつけないといけないってことも分かった」と、レースを振り返った。

東京の国立競技場で多くの観衆の前で走れたことに、「本当に声援が大きくてこういう中で走れるレースはもう無いのかなっていうふうに思ってるので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感激の面持ち。今後の目標を問われると、「やっぱり日本記録を更新していくことが、世界に近づいていくことだなっていうこと」と話した。

準決勝の同じ組には、3連覇を狙うS.ジャクソン（31、ジャマイカ）が、21秒99をマークし堂々の1着フィニッシュで決勝へ進んだ。井戸は、その女王からアドバイスをもらったという。「先ほどシェリカ・ジャクソン選手に『目標をしっかり決めて、それに向かって毎日やり続ければ結果はついてくるから』っていうアドバイスをもらったので、そこをしっかり続けていきたい」と、闘志を新たにした。

前日の予選では22秒98の組5着もタイムで拾われ、日本勢14年ぶりの予選突破を決めた。世界陸上、女子200mの準決勝進出は、2011年のテグ（韓国）大会の福島千里のみで、2人目の快挙だった。

井戸は8月の山梨の大会で22秒79の日本新記録を叩き出し、福島千里の記録を9年ぶりに更新。日本女子短距離界の新エースとして臨んだ今大会は、13日に行われた混合4×400mリレーにまず出場し、日本勢初のファイナルに進出に貢献。初の世界陸上で計4本走り、強豪を相手に堂々の走りをみせた。

