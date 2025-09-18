■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）

男子やり投決勝が行われ、K.ウォルコット（32、トリニダード・トバゴ）が88m16で悲願の金メダルを獲得した。ロンドン五輪で金メダルを獲得も、世界陸上では17年のロンドン大会の7位入賞が最高位だったウォルコットが、7大会目の出場で初制覇。予選9位からの大逆転Ｖで、母国に世界陸上同種目初のメダルをもたらした。

2回目に、世界陸上で2度（19年ドーハ、22年オレゴン）、金メダルを獲得しているＡ.ピータース（27、グレナダ）が87m83を投げトップに。しかし、ウォルコットが87ｍ83で逆転。さらに4回目に88ｍ16と伸ばした。

今季世界最高の91ｍ51の記録を持つＪ.ベーバー（31、ドイツ）は86ｍ11の5位。前回王者のN.チョプラ（27、インド）は2回目に84m03も、3回目と5回目をファウルとするなどその後伸ばせず8位。上位6人で行われる最終投擲に進むことができなかった。銅メダルは1回目に86ｍ67を投げたアメリカのC.トンプソン（29）だった。

【男子やり投 結果】

金）K.ウォルコット 88ｍ16

銀）Ａ.ピータース 87ｍ38

銅）C.トンプソン 86ｍ67