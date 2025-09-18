俳優の多部未華子さん（36）が出演するファストフード店の新CMが公開。インタビューで、最近悩みながらも買ってよかったものを明かしました。

CMでは、カプセルトイからハンバーガーに目移りする人を演じた多部さんですが、プライベートでもつい目移りしてしまうことがあるそうで「お買い物に行ったときに『あれもいい』『これもいい』お洋服見ても靴見ても『こっちもいいな』『この色もいいな』『こっちの方が合わせやすいかな』とかいろいろ目移りして、最近は余計な物は買わないように心がけています」と明かしました。

そんな多部さんですが、最近悩みながらも買ってよかったものは、自転車だったといいます。その理由については「どこ行くにも自転車乗ってるので『こんな所にこんなお店があるんだ』みたいな発見が結構あって、子供向けの文房具屋さんとか。今まで目に留まらなかったお店をたくさん発見できるのでちょこちょこ止まっては中を見てそんなふうに自転車生活を楽しんでいます」と語りました。

多部さんが出演したのは、マクドナルドの新CM『セット500「カプセルトイ」篇 』です。

（9月18日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）