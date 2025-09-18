「ソフトバンク３−２日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）

日本ハムは首位ソフトバンクとの直接対決で痛すぎる逆転負けで２連敗。ソフトバンクに優勝マジックを「７」とされ、残り１０試合でゲーム差は４・５に広がった。

試合後、新庄監督は「いい試合だった。勝ちか負けか。それだけ」と振り返り、痛恨の同点被弾となった古林については「ボールは悪くなかったんですよ。本当に。スピードガンというより出所とかキレとか。ホームラン打たれてから崩れましたけど。北山君も出し切ってくれて、さあ古林頼むぞというところで打たれてしまいましたけど、本人が１番悔しいと思う。やり返すという気持ちはものすごく大事になってくる」とかばった。

Ｖが遠のく痛恨の１敗。それでも「残り１０？思い切り全力を出し切って、１０勝って気持ちで頑張ります」と、前を向いた。

試合は１点リードの八回だった。３番手・古林睿煬が登板し１死から打席に迎えた栗原への初球の直球を右中間へ運ばれてソロ本塁打を浴びた。さらに１死満塁から、４番手・田中が代打・川瀬へ押し出し四球を与えて勝ち越しを許した。