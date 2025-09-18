“はくだけケア”で骨盤底筋サポート♡新登場【SIXPAD ガードル】
年齢やライフステージにより変化する女性の体。その中でも“骨盤底筋のゆるみ”は、多くの女性が抱える深刻な悩みの一つです。MTGの「SIXPAD」から登場する新カテゴリ【SIXPAD for Women】第一弾は、“はくだけ”で骨盤底筋を持ち上げ、さらに血行促進まで叶える「骨盤底筋ケアガードル」。医療機器としての届出を行い、女性の体と心に寄り添う革新的なアイテムです。
骨盤底筋を守るSIXPAD ガードル
骨盤底筋は膀胱や子宮を支える大切な筋肉。ゆるみは尿漏れや不調の原因にもなります。「SIXPAD 骨盤底筋ケアガードル」は、骨盤底筋を支えつつ、血行を促進する2つの一般医療機器として届出済み。
ダブルリフトアップ構造のパワーネットが骨盤底筋を持ち上げ、ヒップラインを支えることで自然に姿勢を整えます。
さらに独自繊維「VITALTECH®」が遠赤外線効果で血行を促進し、冷えやむくみにアプローチ。
日常に寄り添う快適設計♡
柔らかなレーヨン混紡素材と高い伸縮性のパワーネットで、長時間着用しても快適。防菌防臭加工を施しているため外出時も安心です。
洗濯ネットに入れれば自宅で洗えるので、衛生的に使い続けられるのも嬉しいポイント♪また洋服から透けにくいカラー展開で、日常に取り入れやすいデザインになっています。
商品概要とカラーバリエーション
SIXPAD 骨盤底筋ケアガードル
価格：11,000円（税込）
楽天では2025年9月8日（月）より先行予約がスタート。購入しやすいタイミングで手に入れられるのも魅力です。
発売日：2025年10月15日（水）
サイズ：S／M／L／LL（カラー：ベージュ／ピンクベージュ／ブラック）
医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000057
自分らしく生きる毎日を支えるガードル
「SIXPAD 骨盤底筋ケアガードル」は、はくだけで骨盤底筋を支え、血行を促進してくれる頼れる一着。
骨盤周りの悩みを抱える女性に寄り添い、日常をもっと心地よく整えます。
インナー選びで妥協せず、自信を持って過ごすために。今こそ新しいケア習慣を取り入れて、自分らしく輝く毎日を手に入れてみませんか？♡