EXILEなどが所属する芸能事務所LDHが18日、都内で「PERFECT YEAR 2026」開催を発表した。第1弾として、人気作品「HiGH＆LOW」10周年プロジェクトの始動を発表した。

ドラマや映画、ライブなど多方面で展開し、劇場公開作品で累計621万人を動員し、興収89億円を記録した総合エンターテインメントプロジェクト。15年にドラマ「HiGH＆LOW THE STORY OF S．W．O．R．D．」を放送して10年。この日は10周年記念ロゴの公開と、来年1月2日からSHIBUYA TSUTAYAでコラボレーションカフェやポップアップの展開を発表。今後も随時最新情報が公開されるという。

劇団EXILE佐藤寛太（29）は「山王連合会の方々に20歳の誕生日を祝っていただいて、今29歳になりました。早いですね」としみじみと語り、EXILE橘ケンチ（45）は「現場重いのよ。家村会の会長が中村達也さんで、西岡徳馬さんも岩城滉一さんもいて、日々眉間にしわを寄せる練習をしていました」と笑いながら振り返った。

THE RAMPAGE川村壱馬（28）は「事務所に入ってあいさつに回っていた時に、（プロジェクトが）始まる前のHiGH＆LOWの部署の看板を見つけて、なんか出たいと思った。『将来俺絶対出ます！』って言って、それでやらせてもらった」と出演時を懐かしんだ。