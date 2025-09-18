24年パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実（33＝SB湘南美容クリニック）が18日、レインボータウンFM局員と東京・浅草の人力車店の車夫も務める関森ありささんMCの同局番組「水曜スペシャル」人気コーナー「人力車で○○さんをご紹介しました」（10月1日放送）にゲスト出演し、収録に臨んだ。

番組アシスタントで、グラビアやインフルエンサーとしても活躍する、ぬん姉さんと同乗し、約40分間にわたって浅草寺や東京スカイツリーものぞめる街並みをめぐりながらトークを展開。角田は人力車は17年に京都観光で乗ったことがあるが、浅草では初といい「すごく乗り心地も良くて楽しかったです。おいしそうなものがチラチラ見えていたので、また食べに行きたいなと思います」と振り返った。

競技の話のほか、恋愛話でも盛り上がったといい「ぬんさんは話しやすくて、お酒を飲んでしゃべったら面白いだろうなと思いました。女子トークしちゃいましたね」と笑顔。ぬん姉さんも「五輪までの険しい道のりだった話や、負けず嫌いで決めたことはやるというお話、そうしたマインドやメンタルだからこそ金メダルまでたどり着いたのだなと思いました。感銘を受けました」と明かし、恋愛話などについては「五輪ではかっこいいところを見ていましたが、めちゃくちゃかわいい一面も知ることができました！ぜひ聴いてください」とPRした。

また、MCの関森さんは浅草「天下車屋」の車夫で、1月からは同店の店長にも抜てきされた。車夫、店長、レインボータウンFMのDJという「三刀流」で浅草の名物女子として活躍している。「私も角田選手を五輪で見ていたので、まさか乗ってくださるとは」と驚きつつ「長い競技人生の中で何度もやめたくなったが続けてきてよかったというお話を聞いて、共感できる部分がありました。お話を聞けてよかったです」と話した。

ラジオのアーカイブは天下車屋YouTubeチャンネルでも公開しており、10月5日に全編、同12日に後編がアップ予定となっている。