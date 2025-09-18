¡ÖÆÍÁ³¤É¤¦¤·¤¿?¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÇòÈ±ËþºÜ¡×ÇØÃæ¤Ï¶Ê¤¬¤ê»ÅÁð¤â¡Ä¡ÖÃæ³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°Æ¯¤¤¤¿¡×¹ðÇò¤Ç¤âÏÃÂê¤Î45ºÐ½÷Í¥¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÇÌÍÍ¤Ë¡×¤ÎÀ¼¡¡¤¢¤ó¤Ñ¤ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê
ÇòÈ±¤¬ÌÜÎ©¤ÄÈ±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ó¡¢´Ý¤¯ÇØÃæ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ä
¡¡¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢45ºÐ½÷Í¥¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡£ÇòÈ±¤Îº®¤¸¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÇØÃæ¤Î¶Ê¤¬¤Ã¤¿»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ(24)¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¹¾¸ý¤Ï¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(28)=Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¤Î¤Ö¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÄ«ÅÄ±©Â¿»Ò¡¢¹â¶¶¤ÏNHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÉÅç·òÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾¸ý¤Î»Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö±©Â¿»Ò¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤Î¶Ê¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö¹ø¤ä¼ó¡¢Æ°ºî¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÇÌÍÍ¡×¡ÖÆÍÁ³¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÇòÈ±ËþºÜ¡×¡ÖÇòÈ±Áý¤¨¤¿¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã¸µµ¤¡×¡Ö¿ïÊ¬¤ÈÁý¤¨¤¿ÇòÈ±¤¬»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹¾¸ý¤Ï15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸åÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö10Âå¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡ÊËè½µÆüÍËÆü¸á¸å8»þ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£