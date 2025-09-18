◆ソフトバンク3―2日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）

首位ソフトバンクが執念の逆転勝利で2位日本ハムとの直接対決を制し、連勝を5に伸ばして優勝マジックを二つ減らして「7」とした。

ソフトバンクは2回、先発の大関友久が野村佑希に押し出し四球を与えて先制点を献上。直後の攻撃で死球と栗原陵矢の右翼線二塁打で無死二、三塁とすると、続く柳町達が中犠飛を放ってすぐさま同点に追いついた。

しかし大関は3回も無死から連打され、小久保裕紀監督は継投を選択。2番手松本晴がこの回は無失点で切り抜けたものの、4回2死二塁で野村に中前適時打を許して勝ち越された。

打線は3回以降、日本ハムの先発北山亘基を打ちあぐね、6回2死一、三塁のチャンスも柳町が空振り三振に倒れた。7回には1死満塁の一打逆転機で近藤健介と牧原大成が、日本ハムの2番手上原健太に連続三振を喫した。

それでも諦めないソフトバンクは1点を追う8回1死、栗原陵矢が日本ハム3番手古林睿煬の152キロ直球を右中間テラス席へと運ぶ7号ソロで追い付いた。さらに1死満塁で代打川瀬晃が日本ハム・田中正義から押し出し四球を選んで勝ち越した。

ソフトバンクは今季、闘志と高揚感を表す濃い赤「カチドキレッド」をベースにした「鷹祭 SUMMER BOOST」の特別ユニホームを着用すれば6戦全勝だった。「不敗神話」が7試合に伸びた。

【今季「カチドキレッド」での結果】

7月26日 11○3オリックス

7月27日 3○1オリックス

8月 1日 3○1楽天

8月 2日 5○2楽天

8月 3日 8○1楽天

9月17日 11○8西武

9月18日 3○2日本ハム