■台風17号(ミートク)

2025年9月18日18時40分発表

18日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯20度00分 (20.0度)
東経118度30分 (118.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)

19日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度20分 (21.3度)
東経116度25分 (116.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

19日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯22度20分 (22.3度)
東経114度55分 (114.9度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

20日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度20分 (23.3度)
東経113度10分 (113.2度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)
 

