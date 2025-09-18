【台風情報】台風17号(ミートク)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速30メートル予報 日本方面には向かわず 全国の今後の天気を画像で 気象庁
■台風17号(ミートク)
2025年9月18日18時40分発表
18日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯20度00分 (20.0度)
東経118度30分 (118.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)
19日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度20分 (21.3度)
東経116度25分 (116.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
19日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯22度20分 (22.3度)
東経114度55分 (114.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
20日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯23度20分 (23.3度)
東経113度10分 (113.2度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
■全国の今後の天気
