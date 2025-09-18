¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡¥×¥íºÇÃ»£Ë£Ï¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¡ÖÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Î£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¡£¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£³²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢º£µ¨£´¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦ÊÂÌÚ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î»°ÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Æâ»³¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££²²ó¤âÀèÆ¬¤Î»³ÅÄ¤ËÅê¤¸¤¿¹â¤áÄ¾µå¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡££²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£³²ó¤Ï»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¼«¤é¤ÎË½Åê¤ÇÆóÁö¡¦Â¼¾å¤ËÀ¸´Ô¤òµö¤·¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»à»°ÎÝ¤«¤éÃæÂ¼Íª¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î£¶Æü¤ÎÆ±Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·¡¢¤ï¤º¤«£³²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¿¹ÅÄ¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬Á´¤Æ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡Ö¹¶·â¿Ø¤ËÎ®¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¹ÅÄ¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡²ó¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡ÄÍè½µ¡Ê»î¹ç¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡£··î£³£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤«¤é¡¢£³¾¡£´ÇÔ¤Ç¹õÀ±Àè¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£´£·¡£¶ì¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡£