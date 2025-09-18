£Î£È£ËÂçºå¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½Ð±é¼è¤ê¤ä¤áÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þÀÁµá¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£±£¸Æü¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¡ÖÄêÎã²ñ¸«¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î£³Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶ÉÀ©ºî¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê£²£¹ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½Ð±é¼è¤ê¤ä¤á¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¡¦¿¹ÅÄÀµ¿Í¶ÉÄ¹Âå¹Ô¤Ï¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¤ª¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÐÊýÆ±°Õ¤Î¾å¤Ç½Ð±é¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤À©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡££¹·î£²£¹Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¸½¾ì¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¶¿å¤µ¤ó¡Ê¤Î½Ð±é¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯£´·î¤«¤éÄ«¥É¥é¤â´Þ¤á¤Æ¼ç¤Ê½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤È¤«È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÀÌó½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Öº£²ó¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ËÏ³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äó½Ð¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÀÀÌó½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È°ÍÍê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¼è¤ë¤Ù¤ÀÀÌó½ñ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¡¢Á´°÷¤«¤éÀÀÌó½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤ËÀÀÌó½ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡ÖÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¡¢£Î£È£Ë¤È¤·¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ½Ð±é¤Î²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£