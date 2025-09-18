ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長が１８日、同局で行われた「９月のＮＨＫ大阪放送局長定例会見」で、１０月１日からスタートするインターネットサービス「ＮＨＫ ＯＮＥ」について説明した。

同サービスは、番組の同時配信や見逃し配信、ニュース記事や動画をスマホやパソコンなどで視聴できるというもの。

平局長は「どうやって始めたらいいのか分からない、操作に不安があるといった方々に安心して利用していただけるように対面のサポートコーナーを設置いたします」と説明した。

サポートコーナーは、各地の放送局（５４か所）や３２か所のイベント会場などに設置。今月２９日から放送開始する朝の連続テレビ小説「ばけばけ」などの魅力を伝える展示「ＮＨＫドラマぎゅぎゅっと展〜ばけばけ・べらぼう・いつそら〜」（１０月１〜９日、同局１階アトリウム）でも設置される。

この日はマスコットキャラクター「ＮＨＫ ＯＮＥどーもくん」もお披露目された。

「ＮＨＫ ＯＮＥ」プレゼンターの黒崎めぐみアナは「ＮＨＫのすべて（ニュース・ドラマ・防災情報など）が一つになっている。ＮＨＫにとって初めての取り組みです」とアピールした。

同サービスは、ＮＨＫの受信料を払っていれば、追加料金の負担なく使用可能。なお、現行のネット配信サービス「ＮＨＫ＋」は９月３０日でサービスは終了。「ＮＨＫ＋」の登録者には「ＮＨＫ ＯＮＥ」に移行手続き方法などが記載されたメールが届くという。そのメールにはＵＲＬは付記されていない。

この移行期に乗じて、フィッシングメールなど悪質なメールが届く恐れもあるだけに、平局長は「状況や様子をみながら、その都度適切に対応していくという方向で考えております」とした。